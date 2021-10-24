Боевики на Донбассе трижды нарушили «тишину» сегодня

С начала текущих суток, 24 октября, боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один раз с применением запрещенного минского договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-центр ООС.



Боевики открывали огонь из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов



«Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, наши защитники открывали огонь, не применяя запрещенного минского договоренностями вооружения», — говорится в сообщении.



Потерь среди украинских военнослужащих нет.