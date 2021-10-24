Главные новости Донбасса за неделю

Ситуация с распространением COVID-19
На подконтрольной властям части Донецкой области зарегистрировали 121 124 заболевших ковидом. Из них 99 990 человек выздоровели, 3118 пациентов умерли. За неделю зафиксировали 7322 случая заболевания и 266 летальных случаев.
Группировка «ДНР» признает 80 499 заболевших COVID-19: 60 667 человек выписаны, 6238 — скончались. За неделю — 4954 новых случая болезни и 381 умерший.
На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 44 965 случаев коронавируса (32 366 человек выздоровели, 1423 — умерли). За неделю — 3891 новый случай болезни и 118 летальных случаев.
Группировка «ЛНР» подтверждает 17 552 случая COVID-19: выписали 12 980 человек, 2113 — умерли. За неделю — 1099 новых случаев болезни и 275 умерших.
Урегулирование конфликта на Донбассе
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия начала войну на Донбассе и «является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что РФ предлагала включить США в Нормандский формат, но против этого высказались европейские партнеры — Германия и Франция.
Венецианская комиссия обнародовала выводы по законопроекту «Об основах государственной политики переходного периода». Заключение содержит как критику, так и поддержку отдельных положений правительственного проекта.
Политика
Министерству цифровой трансформации поручено разработать инструмент коммуникации с органами власти Украины для жителей оккупированных территорий, которые пересекают КПВВ. Официальная представительница российского МИД Мария Захарова назвала подобные действия Украины провокацией и «очередным цирковым номером». В МИД Украины уверены, что Россия не сможет помешать жителям временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма коммуницировать с украинской властью.
Права человека
Запрет на право проголосовать на местных выборах внутренне перемещенным лицам из зон конфликта в Украине является нарушением Европейской Конвенции по правам человека. Такое решение вынес Европейский суд по правам человека по делу «Селигененко и другие против Украины»
Боевики требуют с заключенных в тюрьмах деньги «на содержание», а недавно запретили передавать продукты, лекарства и даже воду. Об этом заявил член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.
Боевые действия
Шесть украинских военнослужащих получили ранения в результате обстрелов со стороны боевиков в течение недели.
Девушка 2003 года рождения и ребенок 2010 года рождения пострадали в результате обстрела в Куйбышевском районе оккупированного Донецка утром 21 октября. У обоих пострадавших диагностирована контузия головного мозга.
СММ ОБСЕ подтвердила информацию о ранении мужчины в подконтрольном боевикам поселке Александровка Донецкой области в результате обстрела 9 октября.
Экономика
Славянская ТЭС, которая входит в состав компании «Донбассэнерго», 23 октября прекратила производство электроэнергии. Причина приостановки работы — нехватка угля.
Задержание члена «ЛНР» Андрея Косяка
Украина готова предоставить допуск международным организациям, в частности Международному комитету Красного Креста, к задержанному члену группировки «ЛНР» Андрею Косяку, сообщили в МИД. К Косяку также допустят российских дипломатов ввиду наличия у него российского гражданства.
Группировка «ЛНР» утверждает, что боевик Андрей Косяк — не единственный, кого задержали украинские военнослужащие 13 октября у Золотого в Луганской области. Группировка «ЛНР» обнародовала видео, на котором, как утверждают авторы, зафиксировано, что наблюдательная миссия ОБСЕ 13 октября поспособствовала освобождению одного из боевиков, называющего себя «представителем СЦКК» — всего задержанных было двое. Второго — Андрея Косяка, не передали на оккупированную территорию.
Общество
В оккупированном Донецке решили свернуть бессрочную акцию под гостиницей Park Inn, где находится штаб-квартира ОБСЕ. Ранее СММ ОБСЕ приостановила свою работу в Донецке из-за протестов возле ее штаб-квартиры, которые начались 15 октября. Пророссийские митингующие требовали освобождения члена «ЛНР» Андрея Косяка, задержанного украинскими военными 13 октября.
Группировка «ДНР» закрывает возможность оформить СНИЛС после проведения выборов в российскую Госдуму.
Условия проживания переселенцев в модульном городке в Харькове непригодны к жизни. К такому выводу пришли мониторы Офиса Уполномоченной Верховной Рады по правам человека. Модульный городок был открыт в январе 2015 года, а в 2017 году срок эксплуатации помещений истек. Несмотря на это сейчас там живут 175 человек, из них 75 детей.
Дайджест тв-еженедельников
«Донбасс сегодня»: Задержание боевика «ЛНР» с нашивкой СЦКК украинскими спецслужбами: Как ситуацию используют самопровозглашенные власти и их российские кураторы, чтобы давить на миссию ОБСЕ // Оранжевые реки, провалы грунта и землетрясения. Что ждет Донбасс из-за неконтролируемого затопления шахт // Коронавирус напоминает о себе с новой силой. Хватит ли в Донецкой области коек и кислорода пациентам и почему люди вдруг стали штурмовать центры вакцинации.
«Донбасс Реалии»: «Больницы переполнены», «хоронят в долг», «батюшки не успевают отпевать», «вакцины нет» - вот что рассказывают местные в Донецке и Луганске об эпидемии COVID-19 на оккупированной территории. Что сегодня происходит в донецких и луганских больницах? Почему боевики группировок «ДНР» и «ЛНР» не выпускают людей на подконтрольную Украины часть Донбасса? // Как ведет себя Россия? Станица Луганская. Эксклюзивные кадры.
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