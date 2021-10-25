На Донетчине незаконный тайник с оружием нашли на территории роты полиции

Сотрудники Государственного бюро расследований обнаружили на территории роты патрульной службы полиции особого назначения «Кривбасс» в селе Тоненькое Донецкой области нелегальный арсенал оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.



По данным правоохранителей, оружие и боеприпасы организаторы планировали вывезти в другую область для перепродажи.



Из тайника изъяли 133 упаковки, в которых содержались 89 гранатометных выстрелов различных модификаций, 178 единиц реактивных противотанковых гранат, 336 единиц ручных гранат, 329 запалов, а также около 56 тысяч патронов разных калибров, запалы к противотанковым минам и дымовые шашки.



Проводятся следственные действия для установления происхождения оружия и установления лиц, которые обустроили тайник. Решается вопрос назначения соответствующих судебно-баллистических, взрывотехнических и химических экспертиз.



Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по части 1 статьи 263 (незаконное обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.