В Госдуме России объяснили отказ признавать «ДНР» и «ЛНР»

Депутат Государственной думы России Константин Затулин выступил против признания отдельных районов Донецкой и Луганской областей в ближайшее время. По его словам, это подорвет реализацию Минских соглашений.



«Признание ДНР и ЛНР, может быть, потребуется, но мы не должны в данном случае сегодня выступать за это признание, перечеркивая таким образом собственные усилия по Минским соглашениям, подрывая вообще этот Минский процесс со своей стороны. Это будет сразу же использовано, немедленно, для доказательства, что вообще Россия не выполняет никаких своих гарантий, которые она этим Минским соглашениям вроде бы давала, что она замышляет против Минского процесса и т.д.», — казал Затулин в интервью российскому сайту «Украина.ру».



Также Затулин заявил, что признанием «Л-ДНР» «мы перечеркнем возможность влияния на внутренние украинские процессы».