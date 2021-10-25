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Украина получила от ЕС второй транш помощи в размере 600 миллионов евро

25 октября 2021, 15:36

Украина получила от ЕС второй транш помощи в размере 600 миллионов евро

Украина сегодня получила второй транш макрофинансовой помощи ЕС в размере 600 миллионов евро. Об этом сообщило министерство финансов.

Кредит предоставлен в виде долгосрочного займа под процентную ставку 0,250% со сроком погашения в апреле 2036 года.

Как отметил Минфин, полученные деньги направят на финансирование бюджетных потребностей и уменьшения финансовой нагрузки на бюджет Украины.

Там добавили, что это второй и последний транш в рамках текущей программы макрофинансовой помощи Украине после первой выплаты 600 миллионов евро в декабре 2020 года.

Благодаря этой выплате непогашенная сумма кредитов Украине в рамках ее многочисленных программ макрофинансовой помощи достигает 4,4 миллиарда евро, отметили в Еврокомиссии.

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