Украина получила от ЕС второй транш помощи в размере 600 миллионов евро

Украина сегодня получила второй транш макрофинансовой помощи ЕС в размере 600 миллионов евро. Об этом сообщило министерство финансов.



Кредит предоставлен в виде долгосрочного займа под процентную ставку 0,250% со сроком погашения в апреле 2036 года.



Как отметил Минфин, полученные деньги направят на финансирование бюджетных потребностей и уменьшения финансовой нагрузки на бюджет Украины.



Там добавили, что это второй и последний транш в рамках текущей программы макрофинансовой помощи Украине после первой выплаты 600 миллионов евро в декабре 2020 года.



Благодаря этой выплате непогашенная сумма кредитов Украине в рамках ее многочисленных программ макрофинансовой помощи достигает 4,4 миллиарда евро, отметили в Еврокомиссии.