Боевики на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины и ранили украинского военного

На Донбассе с начала суток незаконные вооруженные формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня. Ранение получил один украинский военный, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Как отмечают в штабе, у Каменки боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм.



Вблизи поселка Пески НВФ открывали огонь из стрелкового оружия, а в направлении Золотого-4 совершили обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, запущенного боевиками, с пересечением линии соприкосновения.



В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Его доставили в больницу, состояние здоровья раненого оценивается как средней тяжести.



Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения, добавили в штабе.