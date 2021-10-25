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Минобороны: Украину впервые за 50 лет пригласили на заседание комитета НАТО по вопросам вооружений

25 октября 2021, 21:57

Минобороны: Украину впервые за 50 лет пригласили на заседание комитета НАТО по вопросам вооружений

Украину впервые пригласили принять участие в заседании комитета Североатлантического совета НАТО по вопросам вооружений — Конференции национальных директоров вооружений. Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Александр Носов.

Он будет представлять Украину во время Конференции в штаб-квартире НАТО.

«Завтра, 26 октября, в Брюсселе под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, состоится заседание высшего совещательного комитета Североатлантического совета НАТО по вопросам вооружений — Конференции национальных директоров вооружений. Впервые за более полувека деятельности Комитета представитель Украины приглашен к участию в вопросах, которые ранее были прерогативой исключительно стран-членов НАТО», — цитирует Носова пресс-служба Минобороны.

Замминистра отметил, что Конференция национальных директоров вооружений Альянса будет проходить сразу после того, как на прошлой неделе министры обороны стран НАТО утвердили новый план обороны союза во время конфликтов и кризисов.

Сообщается, что также запланированы двусторонние встречи Носова с национальными директорами по вооружению государств-членов НАТО.

Конференция национальных директоров по вооружению (Conference of National Armaments Directors-CNAD) с 1996 года является высшим совещательным комитетом Североатлантического совета Альянса по вопросам вооружений. Она координирует реализацию политики НАТО в сфере развития вооружения и военной техники.

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