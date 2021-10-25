Россия приближается к использованию газа как политического инструмента — Госдеп США

Президент России Владимир Путин приближается к использованию природного газа в качестве политического инструмента, если Россия сдерживает экспорт топлива в Европу из-за энергетического кризиса. Об этом заявил советник президента США Джо Байдена по глобальной энергетической безопасности Амос Хохштейн, передает Reuters.



«Я думаю, что мы приближаемся к этой черте, если у России действительно есть газ для поставок, а она предпочитает не делать этого, и это произойдет только в том случае, если Европа согласится с другими требованиями, которые совершенно не связаны», — сказал советник Байдена.



По его словам, несмотря на то, что к европейскому газовому кризису привели несколько факторов, Россия находится в лучшем положении, чтобы прийти на помощь Европе.



«Я не сомневаюсь, и (Международное энергетическое агентство) само подтвердило, что единственный поставщик, который действительно может иметь большое значение для европейской энергетической безопасности на данный момент этой зимой, — это Россия», — сказал Хохштейн.



По словам представителя Госдепа, одобрение Германии и Европейской комиссии на запуск «Северного потока — 2», вероятно, затянется до марта, поэтому, если Россия заявляет, что может быстро увеличить поток газа через «Северный поток — 2», она должна иметь возможность сделать это сейчас через существующие трубопроводы.



«Вы не можете иметь и то, и другое», — подчеркнул Хохштейн.