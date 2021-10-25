По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 октября

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области за сутки зарегистрировали 510 новых случаев коронавируса. С начала пандемии заболели 121 634 человека, из которых 100 167 пациентов выздоровели, 3118 — умерли.



На подконтрольной территории Луганской области подтвердили 189 новых случаев COVID-19. Всего ковид выявлен у 45 154 жителей области. Из них выздоровели — 32 468 человек, умерли — 1 423.



В отдельных районах Луганской области зафиксировали 24 смерти от COVID-19. О новых случаях заражения не сообщается. Всего группировка «ЛНР» подтверждает 17 552 случая коронавируса: 13 022 человека выписаны, а 2 137 — умерли.



«Восточная правозащитная группа» заявляет, что две трети лечебных учреждений на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей заполнены пациентами с коронавирусом, при этом медицинского персонала не хватает.



Политика



Украина столкнется с трудностями со стороны России из-за пролонгации закона об «особом статусе» отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Такой прогноз сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.



Встреча министров иностранных дел в Нормандском формате готовится, но дата ее проведения пока не определена. Об этом заявил посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр. «Для подготовки такой встречи будут встречаться министры иностранных дел. Насколько мне известно, подготовка встречи министров иностранных дел проходит, но точная дата такой встречи еще не назначена», — сказала она.



Вопрос замены Леонида Кравчука на посту представителя Украины в Трехсторонней контактной группе не рассматривался. Об этом сообщил участник украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш. Кравчук пока находится в Германии на реабилитации после перенесенной операции на сердце.



Общество



Кабинет министров Украины поручил руководителям государственных органов, руководителям предприятий, учреждений и организаций обеспечить отстранение невакцинированных сотрудников от работы с 8 ноября до момента вакцинации от коронавируса.



Жителям отдельных районов Донбасса не нужно проходить самоизоляцию (обсервации) при пересечении границы с РФ и въезде на украинскую территорию в случае предъявления приглашения на вакцинацию с украинским идентификатором.



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