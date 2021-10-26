Двое украинских военных ранены на Донбассе за сутки

За минувшие сутки на Донбассе двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил.



«В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение, еще один получил ранение в результате подрыва на вражеском неизвестном взрывном устройстве. Военные находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья обоих — удовлетворительное», — отмечается в утренней сводке.



По данным штаба, всего незаконные вооруженные формирования 4 раза нарушил режим тишины. Огонь велся в районе Каменки, Песков, Золотого-4.



Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата НВФ с пересечением линии соприкосновения.



С начала текущих суток украинская сторона зафиксировала одно нарушение режима «тишины» — боевики открывали обстрел у Гранитного.



В свою очередь группировка «ДНР» заявила про обстрел своих позиций в районе Пикуз (Коминтерново) 25 октября.



Группировка «ЛНР» вчера обстрелов не фиксировала.