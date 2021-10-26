США отнесли Украину в список самых опасных стран из-за COVID-19

Центр по контролю и профилактике заболеваний США внес Украину в перечень государств с «самым высоким риском» для путешествий из-за распространения COVID-19. Об этом сообщает CNN.



Украина была переведена с уровня 3, или «высокого» риска из-за ковида, на уровень 4 — самую высокую категорию риска.



На прошлой неделе США переместили на уровень 4 город-государство Сингапур.



Критерием, по которому США относят страны к самому высокому эпидемриску, является регистрация более 500 случаев коронавируса на 100 000 жителей за последние 28 дней.



Всего США отнесли к самому опасному уровню 77 государств, среди которых, Австрия, Хорватия, Греция, Ирландия, Швейцария, Турция, Великобритания и другие.