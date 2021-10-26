«ДНР»: 132 смерти и почти 1500 новых случаев COVID-19

Группировка «ДНР» заявила о выявлении 1428 новых случаев заражения коронавирусом на подконтрольной ей территории.



Кроме этого, как заявляют в «минздраве» формирования, 132 человека умерли от осложнений вследствие COVID-19.



«ДНР» впервые начиная с субботы, 23 октября, публикует статистику о распространении COVID-19 в отдельных районах Донецкой области.



С начала пандемии «ДНР» подтверждает 81 927 случаев коронавирусной инфекции, из которых 61 256 человек выздоровели, летальных случаев — 6370



Официальной информации об эпидемической обстановке на временно оккупированных территориях нет.