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На Луганщине за сутки — 550 заболевших и 30 умерших от ковида

26 октября 2021, 12:56

На Луганщине за сутки — 550 заболевших и 30 умерших от ковида

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 550 новых случаев COVID-19. От осложнений скончались еще 30 больных. Об этом сообщили в Луганской ОГА.

География выявленных заболеваний: Лисичанск — 61, Рубежное — 32, Северодонецк — 86, Беловодщина — 14, Белокуракинщина — 12, Кременщина — 42, Марковщина — 19, Меловщина — 23, Новоайдарщина — 30, Новопсковщина — 37, Попаснянщина — 57, Сватовщина — 27, Станица Луганская — 33, Старобельщина — 60, Троицк — 19.

За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 45 704 случаях. Из них 32 804 человека выздоровели, 1453 — умерли.

Уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения равен 1066 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 91,2 (при пороговом уровне — 60).

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