Более 200 громад на Донбассе подключат к интернету в этом году

Более 200 громад в Донецкой и Луганской областях будут подключены к интернету в этом году в рамках субвенции. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.



«Более 200 громад в Донецкой и Луганской областях подали заявки на подключение к интернету. И в этом году они в рамках субвенции будут подключены», — приводит слова Федорова телеканал «Дом».



Ключевой целью Федоров назвал предоставление 95% населения Украины возможности подключиться к скоростному интернету к концу 2023 года.



Он пообещал, что на этом направлении Минцифры будет постоянно осуществляться мониторинг для понимания проблем и их решения.