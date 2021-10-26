Экс-чиновника Луганской ОГА будут судить за завладение 900 тысяч гривен из бюджета на охрану природы

Бывший начальник одного из управлений Луганской облгосадминистрации и бывший гендиректор государственного геологического предприятия подозреваются в завладении 900 тысячами бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.



По данным следствия, должностное лицо ОГА и его сообщник организовали схему хищения средств во время реализации Региональной программы по охране окружающей природной среды. В 2018 году они заключили соглашение договоров на мониторинг подземных вод области, выполнение мер по их охране и ликвидации источников загрязнения. Позже они внесли недостоверные сведения в акты выполненных работ и завладели бюджетными средствами областного фонда окружающей среды. Природоохранные мероприятия были проведены не в полном объеме, а их стоимость умышленно завышена.



В результате схемы подозреваемые завладели почти двумя третями средств, выделенных из областного бюджета на охрану окружающей среды.



Уголовное производство ведется по фактам служебного подлога и завладения бюджетными средствами в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением (ч. 1 ст. 366, ч. 5) ст.191 УК Украины). В суд направлен обвинительный акт.