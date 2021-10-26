Кулеба: У Украины есть чем ответить, если Россия прекратит поставки газа

Украина предпримет ответные меры, в случае прекращения Россией поставок газа. Об етом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



«Россия пока не перекрывала поставки газа в Украину. В случае, если Кремль решит это сделать и разрушить остатки репутации как поставщика энергоносителей в Европу, у нас есть ряд асимметричных ответных шагов», — написал Кулеба в Twitter.



Так он ответил на вопрос подписчика, планируются ли какие-либо меры в случае, если РФ физически перекроет поставик газа в Украину.



С 2015 года Украина не покупает газ у России. С 2020 года Украина получила возможность закупать газ в Европе по «виртуальному реверсу», забирая часть газа, который российский «Газпром» направляет транзитом через страну.