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Кулеба опроверг, что Нуланд говорила в Москве об «особом статусе» для Донбасса

26 октября 2021, 18:17

Кулеба опроверг, что Нуланд говорила в Москве об «особом статусе» для Донбасса

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг слухи о том, что заместительница государственного секретаря США Виктория Нуланд обсуждала во время рабочего визита в Россию вопрос о предоставлении Украиной «особого статуса» неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей. Об этом он написал в Twitter в рамках марафона #СпросиКулебу.

Кулебу попросили прокомментировать информацию о том, правда ли, что Нуланд в Москве говорила об «особом статусе» для Донбасса.

«Нет, неправда. Американские партнеры подробно информируют нас о своих контактах», — написал министр.

Нуланд совершила визит в Москву 11-13 октября. Для того чтобы чиновница смогла въехать в РФ с нее были сняты санкции в обмен на исключение из «черного списка» США нескольких подсанкционных россиян.

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