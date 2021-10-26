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СМИ: На Донбассе ВСУ впервые применили беспилотник «Байрактар»

26 октября 2021, 20:30

СМИ: На Донбассе ВСУ впервые применили беспилотник «Байрактар»

На Донбассе украинские военнослужащие впервые применили ударные беспилотники «Байрактар», сообщил журналист Юрий Бутусов. Ссылаясь на источники «Цензор.нет», Бутусов опубликовал видео, на котором видно, как беспилотник сбрасывает на управляемую бомбу МАМ-С на батарею российских гаубиц Д-30 незаконных вооруженных формирований, которые обстреливали окрестности поселка Грантиное.

«Это первое боевое применение «Байрактара» в войне. Российская ПВО и средства РЭБ были развернуты в данном районе, но россияне не смогли поставить помехи, не смогли сбить и не смогли даже обнаружить "Байрактар". После этого удара расчеты российских орудий разбежались по кустам, и больше эта батарея уже не стреляла. Приказ на применение "Байрактара" в ответ на российский огонь дал главком ВСУ Валерий Залужный», – сообщил Бутусов.



Официального сообщения о применении беспилотника на Донбассе от ВСУ пока нет.

Ранее сообщалось, что беспилотники «Байрактр», которые Украина купила у Турции, регулярно осуществляют разведывательные полеты в зоне конфликта на Донбассе.

В штабе операции Объединенных сил опровергли информацию о том, что украинские военнослужащие захватили временно оккупированное село на Донбассе. 

При этом военные отмечают, что незаконные вооруженные формирования именно на этом участке нарушают режим всеобъемлющего прекращения огня – они открывали огонь из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Напомним, за минувшие сутки, 25 октября, на Донбассе двое украинских военных получили ранения. Один военнослужащий погиб, еще один получил ранения вследствие обстрела со стороны боевиков на Донбассе днем во вторник, 26 октября.

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беспилотники ситуация на фронте «Байрактар»

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