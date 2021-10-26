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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 26 октября

26 октября 2021, 23:32

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 26 октября

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области за сутки зарегистрировали 1015 заболевших ковидом, 41 человек умер.За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины выявили 122 649 заболевших: 100 969 пациентов выздоровели, а 3 159 — умерли.

Группировка «ДНР» заявила о 1428 новых случаях заражения коронавирусом, 132 человека умерли от осложнений. С начала пандемии «ДНР» подтверждает 81 927 случаев ковида: 61 256 человек выздоровели, летальных случаев — 6370.

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 550 новых случаев COVID-19. От осложнений скончались еще 30 больных. Всего COVID-19 лабораторно подтвержден в 45 704 случаях: 32 804 человека выздоровели, 1453 — умерли.

В отдельных районах Луганской области зафиксировали 42 летальных случая вследствие COVID-19. Всего группировка «ЛНР» подтверждает 17 552 заболевших: 13 072 пациента выздоровели, а 2177 — умерли.

Политика

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг слухи о том, что заместительница государственного секретаря США Виктория Нуланд обсуждала во время рабочего визита в Россию вопрос о предоставлении Украиной «особого статуса» неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей.

Приглашенные Россией представители группировок «ДНР» и «ЛНР» в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы потребовали от Украины вернуть в переговорный нардепа от ОТПЗЖ Виктора Медведчука, которого украинские правоохранители подозревают в госизмене.

Боевые действия

Один военнослужащий погиб, еще один получил ранения вследствие обстрела со стороны боевиков на Донбассе днем во вторник, 26 октября.

Вблизи села Гранитное в Донецкой области 26 октября разворачивались активные боевые действия. В результате ночных обстрелов были повреждены жилые дома и линия электропередачи. Жертв среди мирного населения нет. В сети распространялась информация о якобы захвате межпозиционного пространства возле села, однако в штабе операции Объединенных сил это опровергли.

Общество

В группировке «ЛНР» заявили, что задержание члена незаконных вооруженных формирований Андрея Косяка украинской стороной повлияет на процесс оплаты услуг, предоставленных украинским компаниями жителям отдельных районов Луганской области.

Полиция Чехии раскрыла членов организованной преступной группировки «Луганская бригада». Во время спецоперации задержали 7 человек (4 мужчины и 3 женщины). Четверо мужчин обвиняются в «участии в организованной преступной группе» и «вымогательстве» и заключены под стражу.

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