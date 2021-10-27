Обстрелы на Донбассе: Сводка за сутки

За минувшие сутки, 26 октября, незаконные вооруженные формирования на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня, погиб один украинский военнослужащий, еще один ранен. Об этом сообщает пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что из 13 нарушений режима «тишины» в 6 применялись запрещенное Минскими соглашениями вооружение.



В результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранение. Пострадавший находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья — удовлетворительное.



По данным штаба, боевики вели огонь в районе Гранитного, Троицкого, Крымского, Травневого, Зайцево, Луганского и Павлополя.

Подчеркивается, что украинские военные открывали огонь в ответ не из запрещенного «Минском» вооружения.



С начала текущих суток украинская сторона зафиксировала обстрел у Гранитного.



В свою очередь группировка «ЛНР» заявила, что вчера ее позиции обстреляли в районе Золотого-5, Калинового, и Хорошего.



Группировка «ДНР» подчеркнула, что вчера обстрелам подверглись ее позиции у Новомарьевки, Яковлевки, Тельманово, Докучаевска и Гольмовского.