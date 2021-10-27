«ДНР»: В Донецке произошел взрыв на нефтебазе

Пользователи социальных сетей распространяют в информатизацию о взрыве на нефтебазе в Кировском районе Донецка.



Обновлено. Как сообщил «мер» Донецка при группировке «ДНР» Алексей Кулемзин, 9:09 на резервуаре нефтебазы был обнаружен беспилотник. Ориентировочно в 10:50 произошла его самоликвидация.



Отмечается, что никто не пострадал, все сотрудники были оперативно эвакуированы. Сейчас на месте работают спасатели группировки «ДНР», ожидается фиксация произошедшего мониторинговой миссией ОБСЕ.

11 сентября в Донецке на нефтебазе Кировского района произошел взрыв. Группировка «ДНР» объявила, что причиной взрыва якобы стал сброс взрывного устройства с украинского беспилотного летательного аппарата и сгорело 1300 тонн топлива. Глава «ДНР» Денис Пушилин заявил, что взрыв на нефтебазе в Донецке был квалифицирован как «террористический акт».