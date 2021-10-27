На Луганщине за сутки — более 600 заболевших и 29 умерших от COVID-19

За минувшие сутки в Луганской области без учета неподконтрольной территории выявили 674 новых случая COVID-19. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



География выявленных заболеваний: Лисичанск — 127, Рубежное — 53, Северодонецк — 147, Беловодщина — 9 Белокуракинщина и Меловщина — по 4, Кременщина — 54, Марковщина — 14, Новоайдарщина — 27, Новопсковщина — 39, Попаснянщина — 56, Сватовщина — 44, Станица Луганская — 23, Старобельщина — 62, Троицк — 11.



От осложнений вследствие заболевания умерли 29 человек.



С начала пандемии зафиксировано 46 378 случаев инфицирования, из которых выздоровели 33 245 человек, умерли 1482 человека.

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