Минздрав разрешил вакцинировать от COVID-19 детей старше 12 лет

В Украине разрешена вакцинация детей в возрасте от 12 лет, если они не относятся к группам риска. Об этом следует из рекомендаций Министерства здравоохранения относительно отдельных вопросов вакцинации от коронавируса.



Вакцинация детей может быть проведена при наличии прививок, соответствующих возрасту с учетом утвержденных противопоказаний к вакцинации.



В случае возникновения дефицита вакцин приоритетно обеспечить вакцинами детей в возрасте от 12 лет и взрослых, отнесенных к приоритетным группам вакцинации, которые имеют высокие риски тяжелого течения.



Учитывая имеющиеся данные по безопасности и эффективности вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech для детей от 12 лет, а также роста заболеваемости SARS-CoV-2 среди детей, рекомендуется проводить вакцинацию лиц в возрасте от 12 до 17 лет.



Применение Comirnaty от Pfizer/BioNTech противопоказано, если имеется аллергическая реакция на один из компонентов вакцины.



Детям, перенесшим миокардит, перикардит или мультисистемный воспалительный синдром после первой дозы вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech необходимо отложить введение второй дозы до получения дополнительных научных данных.