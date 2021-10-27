В Донецке автомобиль сбил насмерть пятилетнего ребенка

Пятилетний ребенок погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на проспекте Ильича в центре Донецка. Об этом сегодня сообщил «мер» Донецка при группировке «ДНР» Алексей Кулемзин.



«В Ворошиловском районе по проспекту Ильича произошло ДТП. На пешеходном переходе водитель легкового автомобиля сбил мать с пятилетним ребенком», — написал Кулемзин в своем телеграм-канале.



По его данным, мальчик погиб на месте, женщина госпитализирована.



Силовые структуры «ДНР» устанавливают обстоятельства произошедшего.