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В Донецке автомобиль сбил насмерть пятилетнего ребенка

27 октября 2021, 15:48

В Донецке автомобиль сбил насмерть пятилетнего ребенка

Пятилетний ребенок погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на проспекте Ильича в центре Донецка. Об этом сегодня сообщил «мер» Донецка при группировке «ДНР» Алексей Кулемзин.

«В Ворошиловском районе по проспекту Ильича произошло ДТП. На пешеходном переходе водитель легкового автомобиля сбил мать с пятилетним ребенком», — написал Кулемзин в своем телеграм-канале.

По его данным, мальчик погиб на месте, женщина госпитализирована.

Силовые структуры «ДНР» устанавливают обстоятельства произошедшего.

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