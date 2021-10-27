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«Искаженное восприятие реальности»: В МИД прокомментировали заявления России об угрозе от Украины

27 октября 2021, 18:20

«Искаженное восприятие реальности»: В МИД прокомментировали заявления России об угрозе от Украины

Интеграция Украины в НАТО — это стратегический выбор украинского народа, закрепленный в Конституции страны. Заявления российских чиновников об «украинской угрозе» являются результатом искаженного восприятия реальности. Об этом сообщил в комментарии «Новостям Донбасса» спикер МИД Украины Олег Николенко.

«Мы рассматриваем Альянс не только как зонтик безопасности, но и как пространство общих демократических ценностей. Дальнейшее развитие сотрудничества с НАТО зависит исключительно от воли нашего государства и членов Североатлантического союза. И в этом диалоге у России нет права голоса», — отметил Николенко.

Он подчеркнул, что Украина стремится к миру, справедливости и уважению к международного права. В то же время внешняя политика РФ пытается подорвать международный порядок, основанный на международном праве, используя конфронтацию и агрессию.

«Заявления российских чиновников об эфемерных угрозах со стороны Украины — продукт искаженного восприятия реальности. Россия сейчас должна не места дислокации военных НАТО считать, а прилагать усилия, чтобы сдвинуть с места урегулирование российско-украинского вооруженного конфликта. Для этого нужно прекратить придумывать причины для избежания встреч в рамках существующих форматов переговоров, начать добросовестно выполнять Минские договоренности и договоренности лидеров Нормандского формата», — заявил Николенко.

По его словам, ресурсы, которые Россия сейчас задействовала для продвижения агрессивной политики, могут быть освобождены для улучшения благосостояния рядовых россиян, в том числе для гарантирования базовых прав человека, создания системы верховенства права, защиты от COVID-19.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «в Очакове и Черноморске строят два военных центра, которые смогут принимать стратегические бомбардировщики стран Альянса».

«Нагнетание антироссийской истерии выгодно странам НАТО, которые, прикрываясь несуществующей российской угрозой, ведут активное военное освоение Украины. По разным оценкам, на территории этой страны уже насчитывается около десяти мест дислокации натовских военнослужащих. Таким образом, осуществляется последовательная милитаризация Украины и продвижение военной инфраструктуры Альянса к российским границам, что не способствует ни стабильности в Украине, ни мирному урегулированию конфликта на Донбассе», — заявила Захарова.

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