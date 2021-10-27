СМИ: Украина не будет продлевать запрет на импорт электроэнергии из России и Беларуси

Энергорегулятор (НКРЭКУ) не будет принимать решение о запрете импорта электроэнергии из Российской Федерации и Беларуси на ноябрь в связи с низкими запасами угля и угрозой дефицита электроэнергии, сообщил высокопоставленный источник в правительстве. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источники в правительстве.



«Регулятор уже определился с решением — он не будет запрещать импорт из России и Беларуси на ноябрь. Когда в сентябре принимали решение о запрете импорта на октябрь, говорили о том, что это не составляет угрозы энергосистеме и потребителям, а в дальнейшем будем определяться в зависимости от уровня подготовки к ОЗП. Сами знаете, какие у нас запасы угля», — отметил собеседник.



Проект соответствующего решения так и не вынесен на заседания НКРЭКУ до конца последней недели октября.



Агентство напоминает, что если энергорегулятор не примет решение о запрете импорта из стран — не членов Энергетического сообщества, на что у него есть предусмотренное законодательством право, преграды для такого импорта автоматически исчезнут. Если запрет будет продлен, «Укрэнерго» отменит результаты аукциона в этой части, а компаниям, выкупившим доступ к сечениям из этих направлений, будут возвращены уплаченные средства.