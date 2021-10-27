Суд назначил дату рассмотрения апелляции Азарова на его заочный арест

Киевский апелляционный суд назначил дату заседания, на котором будет рассмотрена апелляционная жалоба адвокатов бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, заочно арестованного в уголовном производстве о государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба суда.



Заседание запланировано на 3 ноября.



«Рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты, поданной на решение судьи Печерского районного суда Киева от 20 октября 2021 года, которым заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого А., назначено на 3 ноября 2021 года (15:35)», — сказано в сообщении.



Ранее Печерский районный суд Киева заочно взял под стражу бывшего премьер-министра Николая Азарова. Его подозревают в государственной измене по предварительному сговору группой лиц.



Мера пресечения была избрана в рамках уголовного производства по факту государственной измены чиновниками времен Виктора Януковича, причастных к подписанию так называемых Харьковских соглашений — Соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины, что впоследствии способствовало оккупации Крымского полуострова.