Кабмин направит на программу «Питьевая вода Украины» 1 миллиард гривен в 2022 году — Шмыгаль

В проекте бюджета на следующий год предусмотрено финансирование программы по улучшению водоснабжения в сумме 1 млрд грн. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время рабочей поездки в Донецкую область.



Он ознакомился с ходом ремонтных работ на участке Второго Донецкого водопровода.



Глава правительства напомнил, что Кабинет министров в апреле этого года утвердил концепцию общегосударственной целевой программы «Питьевая вода Украины».



«В проекте бюджета на 2022 год планируется направить 1 миллиард гривен на программу "Питьевая вода Украины". Значительный процент систем централизованного водоснабжения в регионах имеют изношенное состояние, что плохо влияет на качество воды. Ситуацию необходимо менять, чтобы обеспечить жителей громад качественной питьевой водой в достаточном количестве», — подчеркнул Шмыгаль.



Как сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, на участок Второго Донецкого водопровода из Государственного фонда регионального развития было выделено 102,2 млн грн в 2020 году, 71,8 млн грн — в 2021 году. Из областного бюджета в этом году на проект направлено 11,3 млн грн и 7,9 млн грн.



По его словам, ремонт водопровода значительно улучшит снабжение питьевой водой жителей Константиновки, Дружковки, Краматорска и других населенных пунктов Краматорского района.

Читайте также: Резников рассказал о проектах по водоснабжению на Донбассе