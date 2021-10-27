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Запас на сутки: В «ковидных» больницах Краматорска — напряженная ситуация с кислородом

27 октября 2021, 20:48

Запас на сутки: В «ковидных» больницах Краматорска — напряженная ситуация с кислородом

В больницах Краматорска заполнены все места для пациентов с коронавирусом, которые нуждаются в кислородной поддержке, и потребность в кислороде значительно возросла. Об этом сообщил начальник отдела здравоохранения Краматорского горсовета Андрей Петриченко, передает «Суспільне. Донбас».

По его словам, еще две недели назад в краматорских больницах хватало 150 баллонов кислорода в сутки. Теперь их нужно уже 240, из-за увеличения количества больных.

«Сейчас развернуто 318 коек для лечения больных коронавирусом. 289 на утро у нас заполнены. Койки, которые обеспечены кислородом, заполнены все. Их 253. У нас напряженная ситуация с кислородом, так, чтобы мы говорили, что у нас есть какой-то запас, — мы не можем, но на эти сутки у нас кислород есть», — отметил Петриченко.

Он рассказал, что в Краматорске начались работы по установке двух из 11 стаций со стационарным кислородом, которые должны заработать до декабря.

«Это большая емкость для жидкого кислорода. В первой больнице устанавливается емкость для 5 тонн жидкого кислорода. В третьей – 10 тонн. Это процесс не быстрый. Ожидаем, что в первой больнице система подачи кислорода будет смонтирована до 15 ноября, в третьей — чуть позже», — добавил Петриченко.

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