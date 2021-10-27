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В соседней с ОРДЛО Ростовской области РФ с 28 октября усиливают карантин

27 октября 2021, 21:37

В соседней с ОРДЛО Ростовской области РФ с 28 октября усиливают карантин

В Ростовской области России с 28 октября вводятся дополнительные противоэпидемические ограничения. Об этом сообщается на сайте правительства Ростовской области.

В частности, согласно указу президента РФ с 30 октября по 7 ноября включительно установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.

Кроме того, в период с 28 октября по 7 ноября в Ростовской области приостанавливается работа непродовольственных магазинов – за исключением тех, которые торгуют непродовольственными товарами первой необходимости, а также аптек и объектов, оказывающих услуги связи. При этом разрешаются онлайн- и дистанционные продажи.

В ночное время – в период с 21:00 до 06:00 - предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей, но смогут работать на вынос или по доставке.

С 28 октября по 7 ноября полностью будут закрыты СПА, массажные и косметические салоны, солярии, бани, сауны, букмекерские конторы и тотализаторы, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, спортзалы, плавательные бассейны, аквапарки, ледовые катки, боулинги, аттракционы, цирки, кинотеатры и кинозалы, дома культуры, выставки и т.д., за исключением театров и музеев.

На указанный период приостанавливается и оказание ветеринарных и стоматологических услуг – за исключением экстренной помощи.

Есть и ряд других ограничений. Так, самоизоляция теперь распространяется и на людей старше 60 лет, не только на категорию 65+. Приостанавливается организация и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, а также работа ярмарок, за исключением продовольственных, и проч.

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