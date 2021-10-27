По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 27 октября

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области за сутки зарегистрировали 1 053 случая коронавирусной болезни, 64 человека умерли. С начала пандемии обнаружено 123 702 случая ковида, из которых 101 905 человек выздоровели, 3121 — умерли.



Группировка «ДНР» заявила о 1198 новых случаях заражения коронавирусом, 92 человека умерли. Всего группировка «ДНР» подтверждает 83 125заболевших: 62 161 человек выздоровели, летальных случаев — 6462.



В Луганской области без учета неподконтрольной территории выявили 674 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли 29 человек. Всего зафиксировано 46 378 случаев ковида: выздоровели 33 245 человек, умерли 1482 человека. С 30 октября Луганщина переходит в «красную» зону эпидемопасности.



В отдельных районах Луганской области выявили 186 случаев заражения, 46 заболевших ранее умерли. Всего группировка «ЛНР» признает 17 738 заболевших COVID-19: 13 310 человек выздоровели, а 2 223 — умерли.



Политика



Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников может возглавить министерство обороны. На его место планируют назначить нардепа от «Слуги народа» Ирину Верещук, рассказал «РБК-Украина» источник.



Боевые действия



26 октября украинские военнослужащие впервые применили на Донбассе ударные беспилотники «Байрактар», приобретенные для нужд ВСУ у Турции. Кремль, комментируя этот случай, заявил, что «поставки подобного вооружения украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации на линии соприкосновения». Официальный Берлин отметил, что обеспокоен использованием боевых дронов на Донбассе всеми сторонами конфликта.





Общество



В отделениях Ощадбанка в Донецкой области остаются неполученными 123,5 тысячи пенсионных банковских карт внутренне перемещенных лиц. Их не будут блокироваться до 1 января 2022 года.



Группировка «ЛНР» начала проводить «осенний набор военнообязанных жителей для обучения военно-учетным специальностям».



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