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Украина вынесет на Совет ОБСЕ вопрос блокады Миссии в Донецке и Горловке

27 октября 2021, 22:28

Украина вынесет на Совет ОБСЕ вопрос блокады Миссии в Донецке и Горловке

Украина вынесет на обсуждение Совета ОБСЕ вопрос блокирования и давления на Специальную мониторинговую миссию (СММ) в оккупированных Донецке и Горловке. Об этом сообщил участник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

По итогам заседания ТКГ сегодня он отметил, что обсуждалась ситуация вокруг СММ ОБСЕ, члены которой были заблокированы в Донецке и Горловке.

«Глава миссии посол Чевик назвал "издевательством" "целенаправленное влияние этой хорошо организованной акции", когда уровень шума, воздействию которого подвергались члены СММ, "был выше 100 дцб"», — написал Гармаш на своей Facebook-странице.

По его словам, возглавлявший украинскую делегацию Александр Мережко квалифицировал это как преступление, которое совершено против лиц с дипломатическим статусом, и потребовал от РФ установить, кто контролировал людей, подозреваемых в этом преступлении.

«Поскольку РФ отказалась обсуждать этот вопрос, он будет вынесен Украиной на Совет ОБСЕ», — отметил Гармаш.

Он добавил, что несмотря на беспрецедентную акцию давления на СММ в ОРДО, позиция нынешней команды ОБСЕ в ТКГ «менее объективной и более пророссийской не стала».

СММ ОБСЕ приостанавливала свою работу в Донецке из-за протестов возле ее штаб-квартиры, которые начались 15 октября. Пророссийские митингующие требовали освобождения члена «ЛНР» Андрея Косяка, задержанного украинскими военными 13 октября.

Акция протеста завершилась вечером 23 октября.

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