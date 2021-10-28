«ЛНР» почти два часа не пропускала замглавы СММ ОБСЕ через КПВВ «Станица Луганская»

Члены незаконных вооруженных формирований «ЛНР» на 98 минут задержали выход представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с неподконтрольных правительству районов у КПВВ «Станица Луганская». Об этом говорится в оперативном отчете Миссии.



Инцидент произошел утром 27 октября. В 10:41 патруль СММ при участи заместителя главы Миссии Марка Этерингтона прибыл в пункт пропуска с подконтрольной вооруженным формированиям стороны у моста возле Станицы Луганской. Заместитель главы СММ и два других члена Миссии вышли из автомобилей СММ и направились к подконтрольной правительству стороне пункта пропуска.



Сначала их остановили представители вооруженных формирований, которые попросили указать их имена, должности и гражданство. Члены Миссии предъявили удостоверения ОБСЕ, однако отказались указывать другие данные.



Заместителя главы Миссии и двух членов СММ пропустили дальше, однако их вновь остановили другие представители вооруженных формирований и сообщили, что должны провести проверку их багажа. Они сказали членам Миссии, что не получили от своих командиров информацию о намерении команды СММ совершить пересечение, поэтому могут пропустить их только после того, как проверят их багаж или когда они как дипломаты предъявят дипломатические паспорта.



Члены Миссии отказались выполнить оба требования. Их пропустили дальше без выполнения указанных требований только после 98 минутной задержки.



В связи с этим в СММ напомнили, что в решении Постоянного совета ОБСЕ № 1117 указано, что Миссии будет предоставлен безопасный и надежный доступ по всей Украине.

«Неограниченный и безусловный доступ ко всем районам является критически важным для обеспечения эффективного мониторинга и информирования о ситуации с безопасностью, режимом прекращения огня, отводом вооружения, а также разминированием и разведением сил и средств», — подчеркнули в СММ ОБСЕ.



Кроме того, согласно мандату, Миссии поручено докладывать о любых ограничениях свободы передвижения СММ или иных обстоятельствах, препятствующих выполнению ее мандата.