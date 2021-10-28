От ковида в Донецкой области за сутки умерли 56 человек

В Донецкой области к утру четверга, 27 октября, выявили 1 180 случаев коронавирусной болезни. Кроме того, 449 человек выздоровели, а 56 человек умерли.



Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины выявили 124 882 заболевших COVID-19. Из них 102 354 пациентов выздоровели, а 3 279 умерли.

Донецкая область продолжает находиться в «красной» зоне карантина.



За среду, 27 октября, в Украине выявили 26 071 новый случай заражения коронавирусом, что на 3 497 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 10 006 пациентов, а 576 человек умерли.