«ДНР»: Коронавирус не стихает

Группировка «ДНР» к утру 28 октября заявила о 1 449 новых случаях заражения коронавирусом в отдельных районах Донецкой области. Кроме этого, как заявляют в «минздраве» формирования, 69 человек умерли от осложнений COVID-19.



С начала пандемии «ДНР» подтверждает 84 574 случая коронавирусной инфекции, из которых 62 700 человек выздоровели, летальных случаев — 6531.

Официальной информации об эпидемической обстановке на временно оккупированных территориях нет.