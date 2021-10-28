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«ДНР»: Коронавирус не стихает

28 октября 2021, 12:07

«ДНР»: Коронавирус не стихает

Группировка «ДНР» к утру 28 октября заявила о 1 449 новых случаях заражения коронавирусом в отдельных районах Донецкой области. Кроме этого, как заявляют в «минздраве» формирования, 69 человек умерли от осложнений COVID-19.

С начала пандемии «ДНР» подтверждает 84 574 случая коронавирусной инфекции, из которых 62 700 человек выздоровели, летальных случаев — 6531.

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Официальной информации об эпидемической обстановке на временно оккупированных территориях нет.

 

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