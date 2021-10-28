Правительство запретило отключать тепло до конца отопительного сезона

Кабинет министров Украины принял решение о запрете на отключение подачи тепла до конца отопительного сезона. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства 28 октября.



«Еще один важный вопрос — до конца отопительного сезона запрещено отключать подачу газа теплоснабжающим компаниям, школам, больницам и другим объектам социальной инфраструктуры. Это означает, что в отопительный сезон вся страна будет с теплом», — сказал глава Кабмина.



Он подчеркнул, что несмотря на мировой энергетический кризис, Украина «имеет достаточно ресурсов и прочности, чтобы стабильно пройти эту зиму».



Шмыгаль добавил, что сейчас уже более 70% жилых домов подключены к теплу, а к началу ноября эта цифра составит 100%.