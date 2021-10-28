Кабмин утвердил Стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц

Правительство утвердило Стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц в Украине на период до 2024 года.



Документ на заседании Кабинета министров в четверг представил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.



«Целью документа является создание условий для интеграции внутренне перемещенных лиц в принимающих территориальных громадах. Операционный план этой Стратегии, по сути, является перечнем конкретных задач и мероприятий для принимающих территориальных громад, согласованных вместе с ними», — сказал Резников.



Он отметил, что на сегодня в Украине насчитывается более 1 млн 400 тыс. внутренне перемещенных лиц, и эти люди нуждаются в поддержке.



По его словам, основные задачи Стратегии — это:

создание условий для интеграции ВПЛ в принимающих громадах;

обеспечение полного доступа к административным, социальным, другим услугам;

обеспечение доступа к образованию;

создание условий для развития потенциала ВПЛ на новых местах проживания;

решение социальных вопросов — от трудоустройства до обеспечения жильем.