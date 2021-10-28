На Луганщине выявили 656 заболевших ковидом за сутки, умерли 26 человек

В Луганской области за минувшие сутки лабораторно подтверждено 656 новых случаев COVID-19. От осложнений болезни умерли еще 26 пациентов, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Заболевших выявили в Северодонецке — 184, Лисичанске — 106, Рубежном — 36, а также в Старобельском — 51, Кременском — 46, Меловском — 42, Новопсковском — 33, Новоайдарском — 25, Марковском — 16, Беловодском — 13, Белокуракинском — шесть и Троицком районах — пять.



За сутки скончались 26 жителей области возрастом от 50 до 88 лет.



С начала пандемии на Луганщине диагноз COVID-19 установлен у 47 034 человек. Из них выздоровели — 33 518 пациентов, умерли — 1 508.



Уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения равен 1 050 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 86,9 (при пороговом уровне — 60).