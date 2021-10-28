Прокуратура открыла уголовное производство по факту обстрела Трехизбенки

Прокуратура Луганской области начала уголовное производство в связи с обстрелом прифронтового поселка Трехизбенка, сообщает пресс-служба ведомства.



Уголовное производство открыто по факту нарушения незаконными вооруженными формированиями законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).



«По данным следствия, вечером 27 октября незаконные вооруженные формирования, подконтрольные оккупационным властям, обстреляли с. Трехизбенка Счастьенского района Луганской области. В результате открытия огня повреждены 5 жилых домов, 1 гаражное помещение, а также линия электропередач, являющаяся гражданской инфраструктурой с точки зрения международного гуманитарного права», — говорится в сообщении.



В прокуратуре отмечают, что такие действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения и противоречат нормам международного гуманитарного права, в частности ст. 52 Дополнительного протокола I к Женевской конвенции 1949 года и ст. 25 раздела I части II Гаагской конвенции 1907 года.



Продолжается расследование происшедшего.

Поселок Трехизбенка в Луганской области вечером 27 октября был обстрелян из тяжелого вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Незаконные вооруженные формирования выпустили около 20 снарядов 120 калибра.