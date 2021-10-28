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Экс-гранатометчик «ЛНР» затеял драку, после чего житель Подмосковья умер

28 октября 2021, 16:30

Экс-гранатометчик «ЛНР» затеял драку, после чего житель Подмосковья умер

В российском поселке Быково Городского округа Подольск Московской области бывший член незаконных вооруженных формирований «ЛНР» Вячеслав Грицюк подозревается в преступлении – умер мужчина.

Грицюк ударил 56-летнего мужчину с инвалидностью I группы Андрея Занятнова по лицу во время конфликта из-за денег, отданных в долг. Занятнов весной этого года одолжил тысячу рублей знакомому, однако тот не возвращал деньги. Словесный конфликт произошел, когда должник был в компании знакомых. Среди них был Грицюк. Он ударил мужчину, тот потерял сознание. В таком состоянии его отволокли за дом и усадили. Спустя два часа потерпевшему вызвали «скорую».

Занятнов скончался в больнице спустя 10 дней после происшествия.

Как пишет Telegram-канал Mash, суд изменили подозреваемому статью – вместо умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ст. 111 ч. 4), Занятнову инкриминируют причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 ч. 1) Уголовного кодекса РФ.

По его данным, Грицюка задерживали, а потом отпустили под подписку о невыезде.

Mash пишет, что подозреваемый служил в незаконных вооруженных формированиях «ЛНР» гранатометчиком. Сейчас он связист в стройкомпании Подмосковья.

Дочь погибшего мужчины Екатерина не согласна с решением суда. Дело о гибели ее отца начал рассматривать мировой судья.

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