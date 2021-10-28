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Стратегия экономического развития: Донбасс должен заинтересовать инвесторов

28 октября 2021, 17:10

Стратегия экономического развития: Донбасс должен заинтересовать инвесторов

В рамках развития экономики Донецкой и Луганской областей предусмотрен ряд мероприятий по стимулированию бизнеса и привлечению инвестиций в регион. Об этом «Новостям Донбасса» рассказал первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский. Он отметил важность создания удобных условий для прихода инвесторов на Донбасс.

«Необходимо приблизить те услуги, в которых нуждаются предприниматели. Например, экспортно-кредитное агентство или, например, учреждение Укринвест, которое занимается поиском и приобщением инвестиций. Мы предложим, чтобы их отделения, или филиалы, или специалисты были непосредственно там (на Донбассе, – ред.), чтобы они могли общаться с местным бизнесом. Мы таким образом приближаем государственные услуги непосредственно к предпринимателям, которых это касается», – рассказал Замлинский.

Также профильное министерство планирует в будущем участие местного бизнеса в формировании государственного регионального заказа для подготовки специалистов производственных профессий.

Кроме этого министерство предложит, чтобы часть предприятий на Донбассе были базой для практики молодых людей и девушек, которые обучаются производственным профессиям.

Также Замлинский считает, что бизнесу для развития и привлечения инвестиций необходимо презентовать себя за пределами Украины или пригласить иностранных партнеров непосредственно в регион, где могут быть установлены производственные мощности. Государство должно помочь наладить такие контакты местным предприятиям Донецкой и Луганской областей.

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Представитель Минреинтеграции также рассказал о планах по страхованию бизнеса на Донбассе, там, где есть опасность боевых действий.

Больше об экономической стратегии для Донецкой и Луганской областей смотрите в передаче:

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Люди
Ростислав Замлинский
Места
Луганская область Донецкая область

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