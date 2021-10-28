В МИД России заявили, что Украина якобы планирует возвращать Донбасс военным путем

Официальная представительница министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Украина якобы планирует военный способ возвращения Донбасса, передает «Интерфакс».



Она утверждает, что об этом «могут свидетельствовать последние действия Киева».



«Складывается впечатление, что Киев сознательно заводит переговоры в контактной группе в тупик, чтобы развязать себе руки для возвращения Донбасса военным путем», — заявила Захарова на брифинге в четверг.



По ее словам, «уверенности украинскому руководству в возможности силового решения конфликта добавляют непрекращающиеся поставки западными странами вооружений и боеприпасов и, конечно, развертывание ими военно-тренировочных миссий на территории страны».



Захарова заявила, что Россия «призывает западные столицы, которые накачивают Украину оружием — это прежде всего Вашингтон, но также Берлин с Парижем, — прекратить поощрять милитаризацию страны и использовать свое влияние, чтобы вернуть Киев на путь достижения прочного мира на Донбассе политико-дипломатическими средствами».



При этом представительница МИД РФ не упомянула, что именно российская сторона блокирует проведение саммита в Нормандском формате, а регулярно подкрепляемые поставками вооружения из РФ боевики на Донбассе постоянно нарушают режим прекращения огня и усиливают обстрелы украинских военных.

Накануне «военные корреспонденты» группировки «ДНР» сообщили, что Вооруженные силы Украины взяли под контроль село Старомарьевка. В штабе операции Объединенных сил эту информацию опровергли.



Власти Украины неоднократно заявляли, что не намерены освобождать Донбасс военным путем, а настроены на дипломатическое решение конфликта.