На Донетчине выделили более 25 миллионов гривен на поддержку переселенцев

В Донецкой области из местных бюджетов на поддержку внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) было направлено более 25 млн грн. Об этом сообщила директор департамента социальной защиты населения Донецкой облгосадминистрации Елена Токарева в ходе коллегии ОГА 28 октября.



Она отметила, что органами социальной защиты населения области взято на учет 502,8 тысяч переселенцев, или 438,7 тысяч семей.



В течение 9 месяцев 2021 года из местных бюджетов на поддержку ВПЛ направлено более 25 млн грн, в том числе на обеспечение бесплатным питанием детей из числа переселенцев, выплату материальной помощи лицам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, на лечение, средства, направленные на оздоровление детей-ВПЛ и т.п.



«Следует отметить такие территориальные громады: Авдеевская, Бахмутская, Дружковская, Добропольская, Краматорская, Лиманская, Мариупольская, Мирноградская, Покровская, Селидовская, которые, несмотря на дополнительную нагрузку, оказывают существенную помощь внутренне перемещенным лицам и продолжают их поддерживать. Вообще не предусмотрены средства на поддержку внутренне перемещенных лиц в Андреевской, Гродовской, Звановской, Комарской, Криворожской, Николаевской, Мангушской, Старомлиновской, Черкасской территориальных громадах, Мирненской, Сартанской, Светлодарской ВГА», — перечислила Елена Токарева.

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