Разработчику фейковой «Дии» предложили стажировку в Минцифры

Хакеру, создавшему фейковое приложение «Дия», в котором пользователи могли создавать поддельные документы, предложили пройти стажировку в Министерстве цифровой трансформации. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.



«Киберполиция быстро нашла хакера-самоучку, недавно создавшего фейковую "Дию". Также быстро мы познакомили его с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. Молодому человеку предложили искупить свою вину и постажироваться в министерстве», — написал он в Facebook.



Чиновник уточнил, что разработчик все равно будет привлечен к ответственности по ст. 358 (подделка документов) Уголовного кодекса.







21-летнего хакера задержали 27 октября в Запорожской области. Мужчина создал приложение для создания поддельных документов, имитирующее государственное приложение «Дия». В фейковом приложении генерировались поддельные документы, в том числе, сертификаты о вакцинации от коронавируса.