На Луганщине открыли еще четыре центра массовой вакцинации от COVID-19, один из них — на КПВВ

В Луганской области открыты еще четыре центра массовой вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.
Новые центры, расположенные в Северодонецке, Лисичанске, Новопскове и Счастье, начали работу сегодня, 28 октября.
Всего на Луганщине теперь работают 11 центров массовой вакцинации. Время работы: ежедневно до 18:00.
Адреса центров массовой вакцинации:
- Северодонецк — Городской дворец культуры, пр. Химиков 28 и Ледовый дворец спорта, ул. Маяковского, 28;
- Лисичанск — Дворец культуры им. В.М. Сосюры, ул. Героев Сталинграда, 1;
- Рубежное — Городской дворец культуры, ул. Владимирская, 1;
- Новоайдар — Новоайдарская многопрофильная больница, ул. Независимости, 20з;
- Новопсков — Новопсковский центр первичной медико-санитарной помощи, ул. Слобожанская, 34б;
- Сватово — Сватовский центр первичной медико-санитарной помощи, пер. Базарный, 1а;
- Станица Луганская — Центр первичной медико-санитарной помощи, 5-я линия, 39;
- Старобельск — городской рынок, пл. Базарная, 1;
- Троицкое — Городской дворец культуры, пл. Победы, 10;
- Счастье — КПВВ, перекресток ул. Республиканская и ул. Гагарина.