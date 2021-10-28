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Россия запустила через соцсети масштабную антивакцинаторскую кампанию в Украине — СНБО

28 октября 2021, 20:45

Россия запустила через соцсети масштабную антивакцинаторскую кампанию в Украине — СНБО

Россия организовала дезинформационную атаку на Украину с целью дискредитировать вакцинацию от коронавируса и увеличить смертность украинцев от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.

«Центр противодействия дезинформации проанализировал информационное поле Telegram-каналов Украины, и результаты этого анализа еще раз подтвердили длительную информационную операцию РФ, направленную на максимальное уменьшение уровня вакцинации. В отчете наглядно продемонстрировано, как с помощью сети средств массовой коммуникации, в частности, в социальных сетях и мессенджерах, распространяются сообщения о якобы отрицательных последствиях вакцинации», — говорится в сообщении.

В СНБО отмечают, что данные каналы напрямую курируются РФ или имеют непосредственное отношение к ней и «ретранслируют» позицию Кремля.

В то же время Telegram-каналы, администрируемые РФ и направленные на аудиторию временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым и Севастополя, и на территорию России, передают «диаметрально противоположные нарративы».

«В их публикациях уже содержится другая позиция по вакцинации: проводится работа по информированию и доведению до сведения населения информации о необходимости прививок, высмеиваются и демонизируются антивакцинаторы, привлекаются лидеры мнений и блоггеры для распространения пропаганды вакцинации», — говорится в сообщении.

В СНБО констатируют, что результаты анализа свидетельствуют «об имеющихся признаках враждебной дезинформационной атаки, направленной на увеличение уровня смертности от COVID-19 в Украине и предотвращение вакцинации граждан Украины».

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