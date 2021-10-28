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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 28 октября

28 октября 2021, 21:33

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 28 октября

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области за сутки зарегистрировали 1 180 случаев ковида, 56 человек умерли. За все время пандемии выявлено 124 882 заболевших: 102 354 пациентов выздоровели, а 3 279 — умерли.

Группировка «ДНР» заявила о 1 449 новых случаях заражения, 69 человек умерли от осложнений. С начала пандемии «ДНР» подтверждает 84 574 заболевших: 62 700 человек выздоровели, летальных случаев — 6531.

В Луганской области без учета ОРЛО подтверждено 656 новых случаев COVID-19. От осложнений болезни умерли еще 26 пациентов. Всего COVID-19 выявлен у 47 034 человек: выздоровели — 33 518 пациентов, умерли — 1 508.

В отдельных районах Луганской области выявили 304 новых случая заражения и 28 летальных случаев. Всего группировка «ЛНР» признает 18 042 заболевших: 13 458 человек выздоровели, а 2 251 — умер.

Политика

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе предложила российской стороне освободить в одностороннем порядке троих женщин, которые сейчас находятся в заложницах в донецких тюрьмах. Российская сторона отказалась.

Министерство иностранных дел Франции выразило обеспокоенность усилением интенсивности боевых действий на Донбассе и объявлением о применении украинскими вооруженными силами беспилотника «Байрактар». Там отметили, что эти события противоречат мерам по консолидации режима прекращения огня, которые вступили в силу 27 июля 2020 года.

Применив беспилотник «Байрактар» на Донбассе, украинская сторона ничего не нарушила, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, ВСУ «придерживались необходимых процедур коммуникации через Совместный центр координации и контроля, и с ОБСЕ, чтобы применить право на самозащиту».

Правительство утвердило Стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц в Украине на период до 2024 года.

Боевые действия

Боевики ранили двух украинских военнослужащих, открывая огонь на Донбассе с начала суток.

Общество

Нидерландские правоохранители предложили адвокатам родственников катастрофы MH17 присоединиться к программе защиты в связи с запугиванием, которое как предполагается, совершается от имени России.

На заседании Трехсторонней контактной группы 27 октября обсуждался вопрос возможного продления пенсионных платежных карт Ощадбанка. В отделениях Ощадбанка в Донецкой области остаются неполученными 123,5 тысячи пенсионных банковских карт ВПЛ, которые заблокируют после 1 января 2022 года.

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