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Обострение на Донбассе: Утро началось с обстрелов, ранен украинский военный

29 октября 2021, 08:29

Обострение на Донбассе: Утро началось с обстрелов, ранен украинский военный

За прошедшие сутки, 28 октября, незаконные вооруженные формирования на Донбассе 14 нарушили режим прекращения огня, в том числе 5 раз — с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Позиции украинских военных боевики обстреляли вблизи Луганского, Крымского, Красногоровки, Новозвановки, Троицкого, Зайцево, Катериновки, Причепиловки, Новоалександровки, Золотого-4.

НВФ открывали огонь из запрещенных минометов калибров 82 мм и 120 мм, а также из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотника боевиков с пересечением линии соприкосновения.

В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Оба раненых госпитализированы, состояние их здоровья — средней тяжести.

В штабе ООС отмечают, что украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

По состоянию на 7 часов утра 29 октября, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи Причепиловки боевики совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Группировка «ДНР» заявила о трех обстрелах ее позиций за прошлые сутки — в районе поселков Минеральное, Старомихайловка и возле Докучаевска.

Группировка «ЛНР» сообщила, что 28 октября ее позиции у поселков Смелое, Желобок и Калиново 5 раз попадали под обстрел.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось. С тех пор Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала не менее 68 837 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. 

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