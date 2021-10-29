В Украине сделали более 17 миллионов прививок от ковида

За прошедшие сутки в Украине прививку от коронавируса сделал 289 241 человек. В частности, первую дозу получили 214 103 человека, полностью иммунизированы — 75 138 человек.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



С начала прививочной кампании в стране вакцинировались от ковида 9 790 280 человек, из них получили первую дозу — 9 790 278 человек, а полностью иммунизированы, получив две дозы, — 7 292 521 человек. Всего сделано 17 082 799 прививок.

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Вместе с тем власти признают, что темпы вакцинации в Украине недостаточны и призывают украинцев активнее делать прививки от коронавируса. Сейчас в Украине существуют преференции для вакцинированных в «красной» зоне карантина. Кроме того, был внедрен перечень профессий, для которых вакцинация является обязательной.



В Украине в «красной» зоне уже находятся 15 областей, включая Донецкую и Луганскую. С 1 ноября к ним присоединится Киев.