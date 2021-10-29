В Украине с 1 ноября появятся новые дорожные знаки: Подробности

С 1 ноября в Украине вступают в силу изменения в правилах дорожного движения, согласно которым вводятся новые знаки. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook.



В частности, появятся новые дорожные знаки: жилая зона, пешеходная дорожка, начало населенного пункта и его окончание, направления поворота, места разрешенной остановки и стоянки, запрещение движения транспортных средств, автозаправочные/электрозарядные станции, место для зарядки электромобилей, платная дорога и ее конец, островок безопасности, диагональный пешеходный переход и другие.

Также вводится новая дорожная разметка для обозначения средства замедления движения; выделенных мест парковки вдоль дорог и приближения к кольцевой развязке; перед выходами из территории школ; для обозначения места концентрации ДТП; для обозначения выделенных парковочных мест вдоль дорог и т.п.



К действующей вертикальной разметке добавляется новая — желто-красная.



В части движения велосипедистов, пешеходов и лиц с нарушением зрения будут такие нововведения: